شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تساهم بـ30 مليون جنيه لصالح مبادرة "تطوير الريف المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، بيانا أعلنت فيه مساهمتها بمبلغ 30 مليون جنيه؛ لصالح صندوق "تحيا مصر"، على أن تخصص لتطوير الريف المصرى.

وأكدت هيئة "النيابة الإدارية" خلال البيان، أن تلك الخطوة جاءت دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانًا من النيابة الإدارية رئيسًا وأعضاء بالأهمية البالغة التي ستحققها تلك المبادرة الهادفة إلى تحقيق نقلة حضارية ونوعية شاملة للمواطن المصرى بصفة عامة، وبريف مصر بصفة خاصة.

وقالت الهيئة في البيان، إن تلك الخطوة تأتي لإبراز تضافر كافة جهود الدولة ومؤسساتها في إطار يعلوه شعار: "توفير سبل الحياة الكريمة لكافة المصريين"، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.