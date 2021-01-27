شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء الأسنان عن الطبيب المتحرش بالرجال: الشطب النهائى حال ثبوت الاتهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، إن النقابة حتى الآن لم تتلق أى إخطار رسمى بشأن إلقاء القبض على طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، سواء من الطبيب نفسه أو من صاحب الدعوى ضده، مشيرا إلى أن النقابة ستتابع نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة فى الوقت الحالى مع الطبيب، وفى حال ثبوت الاتهام الموجه فأن ذلك يعرضه للشطب النهائى من جداول القيد بالنقابة.

وأوضح هيكل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابة لا يمكنها اتخاذ أى اجراء حيال الطبيب إلا فى حال صدور حكم نهائى ضد الطبيب أو تقدم صاحب الدعوى ضده، لافتا إلى أنه بصدور حكم ضد الطبيب فأن هذه الدعوى تهمة مخلة بالشرف، وبالتالى يتم إحالته لهيئة التأديب، والتى بدورها تتخذ قرار الشطب النهائى أو الإيقاف المؤقت وفق هيئة التأديب، وفى الأغلب القرار يكون الشطب النهائى.

وكان قد قرر قاضى المعارضات – بمحكمة جنح الدقى، تجديد حبس طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف القاهرة، وذلك بعدما تسلمت النيابة فلاشة وأسطونة مدمجة تتضمن مشاهد ومقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه، وأنها تحفظت عليها وأرسلتها إلى خبراء الأدلة الجنائية، لفحصها وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع مع المتهم، وكذا تشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتأكد من صحة تلك الفيديوهات من عدمه.