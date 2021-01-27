شكرا لقرائتكم خبر عن لجان مرورية من الزراعة للتوعية بأهمية الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع لجنة فنية من الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، برئاسة المهندس محمود عطا وعدد من مهندسي البساتين مديريات الزراعة المرور علي الزراعات الجديدة في أراضي الاستصلاح بعد محافظات لتوعية المزارعين بأهمية الري الحديث وعدم استخدام الري بالغمر نظرا للأضرار الكبيرة التي يسببها الري بالغمر في ارتفاع ملوحة التربة وإهدار الموارد المائية.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، في تصريحات "الخليج 365 "، إن هناك لجان مرورية تعمل دوريا للتوعية بأهمية الرى الحديث ، مضيفا أن هناك حملات توعية وإرشاد بأهمية إستخدام الري الحديث والري بالتنقيط في المحاصيل البستانية للحصول علي أعلي عائدة من الإنتاجية الزراعية ، حيث تساهم أنظمة الري الحديث في رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وترشيد استهلاك مياه الري.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين ، أن استخدام الري الحديث في أراضي الإستصلاح الجديدة يقلل من تكلفة تشغيل الموارد المائية ويحد من إستنزاف الخزان الجوفي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وضمان الإستخدام الآمن للموارد المائية بطريقة تحافظ عليها من النضوب، مشيرا إلي أن إستخدام هذه الأنظمة يساهم في تحقيق إنتاج متميز قابل للتسويق محليا وعالميا.

فيما تواصل اللجان الفنية بوزارة الزراعة ، زيارتها للتوعية بمشروع تحديث وتطوير الري الحقلي بالأراضي الجديدة، وأهمية هذا المشروع والفوائد التي تعود على المزارع، وعلى رأسها زيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج ، بالإضافة الى تكثيف الندوات الارشادية بالمحافظات ، للمزارعين ، والعاملين بمديريات الزراعة، ومسئولي الارشاد الزراعي والجمعيات الزراعية، عن اهمية هذا المشروع، والفوائد التي تعود على المزارع، نتيجة التحول الى نظم الري الحديثة والمتطورة،

وقال الدكتور السعيد حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن هناك جولات ميد انية وزيارات وبرامج توعوية مكثفة حول فوائد تطبيق الرى الحقلى بالأراضي الجديدة بمختلف المحافظات ، خاصة مع توجه الدولة في الوقت الحالي لتحويل نظم الري بالغمر الي الري الحديث، لافتا الى أن المشروع يقدم كافة اشكال الدعم الفني والتدريبي للمزارعين، من خلال تقديم التصميمات المناسبة، فضلا عن الاشراف علي التنفيذ مجانا للمزارع.