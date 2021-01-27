شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يصدر قرار بتعيين "صقر" قائما بأعمال رئيس هيئة الطاقة الذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القرار الوزارى رقم 6 لسنة 2021 بندب الأستاذ الدكتور خالد عبد السميع حامد صقر نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية لشئون التدريب والتعاون الدولى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية خلفا للدكتور عاطف عبد الحميد.

يذكر أن الدكتور خالد صقر شغل منصب نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية منذ عدة سنوات، وتم انتدابه قائما بأعمال رئيس الهيئة نظرا لانتهاء المدة القانونية للدكتور عاطف عبد الحميد، الذى شغل منصب رئيس هيئة الطاقة الذرية لأكثر من 4 سنوات.

وتقدم الهيئة خدماتها من إنتاج وتوريد النظائر المشعة الطبية لأكثر من 88 مركز طب نووى ومستشفيات أورام حكومية أو خاصة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وقامت الهيئة فى الفترة القصيرة الماضية بتوفير عدد 99 مولدا تكنسيوم و111 عبوة يود سائل مشع لتلك الجهات فى مصر.

وتستمر الهيئة فى القيام بدورها فى دعم الاقتصاد القومى وحماية البيئة المصرية وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية التى تراكمت لاكثر من ستون عاماً من أجل أمن ورفاهية المواطن والدولة المصرية.