شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الحصول على خطوط المحمول المجانية لمستفيدى "تكافل وكرامة".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعى فتح باب الحجز الالكتروني علي https://tk.te.eg لكافة مستفيدي برامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة " حصولهم على خطوط المحمول المجانية وتحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع WE، أو

إرسال كلمة "خط" علي الرقم 1442 لاستلامه في البيت بـ 15 جنيها مصاريف توصيل، حيث يتم عقب استقبال الرسالة بكلمة "خط" الرد برسالة "برجاء الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في البيت مقابل قيمة 15 جنيهًا مصاريف توصيل"، ويتم بعدها التأكيد برقم "1" او الرقم "2" لإعادة إدخال الرقم القومي، ثم يتم إرسال رسالة الإنهاء "تم استلام طلبك بنجاح وسيتم التواصل معك لترتيب عملية التسليم في أقرب فرصة".

ويأتي ذلك في الوقت الذى تم الإعلان فيه عن أن خطوط المحمول المشار إليها مجانية بالكامل وبدون أي تكلفة او أي مصاريف إدارية او ضريبة أو غيرها علي هذه الخطوط أو مقابل استخراج بدل تالف أو فاقد منها في أي وقت لاحق ويتم تقديم خدمات الاتصالات التالية مجانا علي هذه الخطوط وبشكل متجدد شهرياً:

- 25 دقيقة إلي شبكات المصرية للاتصالات، و- 15 رسالة نصية قصيرة الى شبكة الشركة المصرية للاتصالات ،و100 ميجا بايت إنترنت.

ويتم بعد نفاذ الباقة المجانية الشهرية احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات إضافة الرصيد التي يقوم المستفيدون بشرائها وشحنها من أي منفذ بيع بأن دقيقة المكالمة الواحدة الى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2 قرش، و11 قرشا لأي شبكة أخري ،والرسالة النصية القصيرة الواحدة الى شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 قرشا، و10 قروش لأى شبكة أخرى ،والميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرشا ،ودقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلي شبكة المصرية للاتصالات أو لأى شبكة أخرى بقيمة خمسون قرشاُ.