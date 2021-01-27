شكرا لقرائتكم خبر عن آخر صور الأقمار الصناعية تشير لسقوط أمطار بمطروح والسلوم والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية دخول السحب المنخفضة على أقصي غرب البلاد عند مطروح والسلوم قد يتساقط معها الأمطار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار تصل إلى الاسكندرية فى نهاية اليوم ومناطق من ساحل محافظات الدلتا تكون خفيفة مع دخول الكتلة الشمالية كما تنخفض معها درجات الحرارة ويزداد الاحساس ببرودة الطقس.

ويشهد اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 08 درجة.