شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تختار شعار لجنة الإعجاز الربانى فى الكون وتنشر السير الذاتية لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الإعجاز الرباني في الكون بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والتى شكلها ويرأسها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لتكون متخصصة فى الإعجاز الربانى فى الكون وفى جسم الإنسان، انطلاقًا من قوله تعالى: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ".

واختارت وزارة الأوقاف شعار لجنة الإعجاز الربانى فى الكون، والشعار يحتوى على رسم لأحد الكواكب يعلوه قول الله تعالى:" سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ"، ومن بين أعضاء اللجنة الدكتور محمود أحمد شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمود محمد عبد اللطيف صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا النباتية والحيوانية، الدكتور حسين عبد الظاهر أبو الغيط عميد كلية الطب (بنين) جامعة الأزهر، الدكتور حسام الدين أحمد حسنين موافى أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة، الدكتور مها محمد فريد عقل عميدة كلية طب بنات الأزهر (سابقًا)، الدكتور زهية كامل مصطفى فهمى أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم جامعة عين شمس"

كما تضم لجنة الإعجاز الربانى فى الكون فى عضويتها كل من:"الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، الدكتور كريمة عبدالخالق حامد أستاذ علم النبات بكلية العلوم جامعة عين شمس، الدكتور عادل محمد محمود البسيونى أستاذ علم الحشرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس، الدكتور عبد العزيز سعد شتا أستاذ علم الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة عين شمس، الدكتور محمد فتحى عثمان أستاذ علم الأسماك بكلية الزراعة جامعة عين شمس، الدكتور شوقى محمود سليم أستاذ علم الكائنات الدقيقة بكلية الزراعة جامعة عين شمس، الدكتوردسوقى أحمد محمد عبدالحليم أستاذ الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحيوية بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية جامعة عين شمس".