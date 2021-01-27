شكرا لقرائتكم خبر عن القطار السريع نقلة حضارية.. يقطع المسافة بين أكتوبر وأسوان فى 4 ساعات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقود الدولة المصرية خطة طموحة للنهوض بقطاع النقل والسكة الحديد، اعتماداً على عدة محاور أهمها تدشين القطار السريع الذى سيربط مختلف محافظات الجمهورية ويحقق نقلة كبيرة على مستوى، البضائع أو انتقالات الأشخاص.

يرصد الخليج 365 التفاصيل الكاملة منظومة القطار السريع:-

- تكلفة المنظومة 360 مليار جنيه باجمالى أطوال 1750 كيلو متر

- المنظومة عبارة عن شبكة كاملة من الخطوط الحديثة فائقة السرعة.

سرعة القطار الأخضر 250كم ويربط كل أنحاء الجمهورية.

يربط القطار الأخضر مصر بدول الجوار ليبيا غربا والسودان جنوبا ويربط الموانى المصرية على البحر الأحمر بنظيراتها على البحر الأبيض

يربط المدن الجديدة بمدن الوادى شمالا وجنوبها بعضها البعض .

الخط الأول يبلغ 460 كيلو متر من العين السخنة إلى العلمين الجديدة.

يربط الخط الأول العاصمة الإدارية بالقاهرة والجيزة واكتوبر والإسكندرية.

الخط الثانى من المنظومة طوله 200 كيلو متر يربط العلمين بالسلوم.

الخط الثالث سيربط الغردقة وسفاجا بقنا والاقصر فى ساعتين فقط.

الخط الرابع طوله 850 كيلو متر وسيكون موازيا للخط القديم ولكن غرب نهر النيل.

القطار الجديد سيقطع المسافة بين أكتوبر وأسوان فى 4 ساعات فقط.

تكلفة الخط الأول 8.2 مليار دولار منها 3 مليارات فقط لشركة سيمنز

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باقى التكلفة 5.2 مليار دولار ستذهب لشركات وعمالة مصرية.

‏المنظومة الجديدة للقطار السريع ستعمل بالتوازي مع تطوير المنظومة القديمة للقطارات

تطوير المنظومة القديمة للقطارات تكلف نحو 220 مليار جنيه

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‏خلال سنتين فقط سيرى المواطنين ثورة شاملة فى منظومة النقل الجماعى فى مصر

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