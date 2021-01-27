شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن توقف الخدمات بمقر دار الحكمة السبت لإجراء صيانة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن توقف العمل بمقر النقابة يوم السبت المقبل 30 يناير الجارى، علي أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 31 يناير2021، بسبب إجراء أعمال صيانة خاصة باللوحات الكهربائية بمقر النقابة، ويتبع ذلك انقطاع التيار الكهربائى عن المقر.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن قرض حسن قيمته خمسون ألف جنيهاً "بدون فوائد" لشباب الأطباء والطبيبات المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثاً، على أن يسدد القرض على 38 شهرا متتالية، ويتم الاختيار بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط، وسوف يتم إجراء القرعة العلنية بالجمعية العمومية المقرر عقدها خلال شهر مارس 2021 بمقر النقابة العامة بدار الحكمة.





وأوضحت النقابة، أن شروط القرض، هى:1-السن اقل من 35 سنة "مواليد 1986 ومابعدها"

2-عقد زواج حديث ( أو اجراءات كنسية ) اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2019 ومابعدها".

3- عدم التمتع بقرض السيارات الخاص بالنقابة

4- تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها للذكور.

5- يجوز تقديم طلبات لدخول القرعة لكل من الطبيب والطبيبة المتزوجين ، ولكن لا يجوز منح القرض إلا لأحدهما فقط .