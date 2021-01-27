شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: مستمرون فى تطبيق الغرامات على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو الاستمرار فى شن حملات تفتيشية لمتابعة إلتزام الجمهور بقرار ارتداء الكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بالاشتراك شرطة المترو، وأنه يتم تحرير محاضر شرطة ضد الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامات.

وأشار المتحدث باسم شركة المترو تطبيق غرامة قدرها ٥٠ جنيه على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده.

واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

ولفتت شركة المترو إلى أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.