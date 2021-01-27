شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين الاعتداء على مسلم فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدِّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف استنكاره لحوادث الكراهية والعنصرية التى يتعرَّض لها المسلمون داخل المجتمعات الغربية، مشيرًا إلى أنه بصدد إصدار دراسة حول خطاب الكراهية فى وسائل الإعلام العالمية، التى يسلَّط الضوء فيها على أنماط هذا الخطاب المستشرى فى كثير من تلك الوسائل، ويوضِّح أسبابه ونتائجه؛ لما له من تأثيرات سلبية على التعايش السلمى والاستقرار المجتمعى.

كان قد أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى رجلًا يُدعى بريان كريستوفر ميلر، وهو يهدِّد بقتل رجل مسلم يحمل الجنسية الأمريكية ومالك محطة وقود فى ولاية «أوريجون» الأمريكية، ويوجِّه إليه سيلًا من الإهانات المسيئة والمعادية للمسلمين.

وقال نجل الرجل المُعتدى عليه إنه يعتقد أن «ميلر» يستغل نظرية ما تسمى بـ«تفوق العرق الأبيض»؛ حيث أُطلق سراحه بعد أقل من 24 ساعة من اعتقاله، مضيفًا أنه «إذا تم عكس الأدوار، فأعتقد أن النتيجة ستكون مختلفة للغاية».

