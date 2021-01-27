المتهم بمعاشرة زوجته تحت أنظار وبتصوير شقيقه: "علشان أكسر عينها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اعترافات صادمة أدلى بها بائع متجول اتهمته زوجته بمعاشرتها تحت أنظار أخيه الذي صورهما داخل غرفة النوم، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة "على بياض"؛ لشكه في سلوكها.

المتهم "36 سنة" متزوج منذ 15 سنة، وله 4 أطفال من زوجته (ولدان - بنتان) أكد أنه اتفق مع شقيقه على تصويره أثناء ممارسته العلاقة الحميمة مع زوجته "سلوكها وحش".

لم يكتف الزوج بما قاله بل حرص على التأكيد على السبب الكامن وراء فعلته قائلا: "عملت كده علشان أكسر عينها". وأيد "سائق توك توك 40 سنة" أقوال شقيقه موضحا "أنا صورتهم بناء على طلبه".

تفاصيل الفاجعة تعود إلى تلقي العميد أحمد الشرقاوي مأمور مركز الحوامدية بلاغ من ربة منزل تبلغ من العمر 35 سنة اتهمت زوجها "جاب أخوه يصورنا واحنا بنمارس الجنس" فضلا عن إكراهها على توقيع 5 إيصالات أمانة.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث ترأسه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الجنوب أكدت صحة بلاغ السيدة، وتبين أن بائع متجول "36 سنة" اتفق مع شقيقه "سائق توك توك 40 سنة" على تصويره أثناء معاشرته لزوجته داخل غرفة النوم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية، ومعاوناه النقيب فاروق عبد القادر والنقيب هيثم رمضان من ضبط الزوج وشقيقه وعثر على إيصالات الأمانة بحوزة الزوج.

أمام اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، أقر الزوج بصحة التحريات معللا السبب لشكه في سلوك الزوجة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.