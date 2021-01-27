شكرا لقرائتكم خبر عن منسقو «حياة كريمة» بدمياط يتابعون التكليف الرئاسي لتطوير القرى والريف المصري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محمد حاتم البدرى، والمعتصم بالله الجندى، أعضاء البرنامج الرئاسى، ومنسقي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة دمياط، مبادرة في القرى المعنية، بالمبادرة التي تتمثل أولاً بالنهوض بمستوى الريف المصري والقرى، الأشد احتياجا، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى، في إطار الخطة الطموحة للدولة لتطوير الريف والقرى المصرية، في غضون ثلاث سنوات، وذلك بمشاركة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، والعديد من الهيئات والمؤسسات والجهات التنفيذية والمجتمع المدنى.

وأجرى منسقي مؤسسة حياة كريمة بدمياط، بالعديد من الجولات في بعض القرى المعنية بالمبادرة، بمركز كفر سعد، وعددها 28 قرية.

من جانبه قال محمد حاتم البدري، منسق المبادرة في دمياط، إنهم قاموا بحصر شامل لجميع الملفات، داخل تلك القرى، بما يخدم أهداف تحسين البنية الأساسية، من توافر الصرف الصحى، وشبكات الطرق ومياه الشرب، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والمواصلات العامة، والاتصالات، إلى جانب الخدمات التعليمية والطبية والرياضية والثقافية والخدمات العامة، وإتاحة الفرص للشباب.