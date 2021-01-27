شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يلتقي رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باللواء عمرو محمد ياسين، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، ووفد مرافق له ضم كل من: الدكتور خالد حافظ معبدي مدير عام الاستثمار بالموانئ الجافة، والدكتور شريف مبروك رئيس الإدارة المركزية لشئون الموانئ الجافة، المهندس عامر عنتر مدير الإدارة الفنية بالموانئ الجافة، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، و لمياء جلال مدير عام الاستثمار.

أكد محافظ بني سويف، في بداية اللقاء، على أن الدولة المصرية تتجه نحو التوسع في إقامة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بهدف تحقيق التكامل بين كافة الأنشطة وتحقيق الاستفادة المثلي اقتصاديا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في هذا المجال لفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية، مشيرا إلى أن بني سويف تسعي لأن تكون في طليعة المستفيدين من ذلك التوجه، لاسيما وأنها تمتلك الفرص الاستثمارية الواعدة والبنية التحتية التي تحسنت خاصة مع المشروعات القومية المنفذة على مدار 6 سنوات ماضية.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة تعظيم سبل التعاون بين المحافظة والهيئة في مجال تنفيذ مشروعات محددة لخدمة الاستثمار على أرض المحافظة، حيث تم بحث إنشاء مشروع ميناء جاف، ومنطقة لوجستية ومناطق تخزينية لتخدم المناطق الصناعية بشكل متكامل، ويدفع بالاستثمار بالمناطق الصناعية ويعظم من قيمتها في المجال.

وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية أن تكون المشروعات المقترحة في مجال اللوجستيات والموانئ الجافة بالمفهوم الشامل والمتكامل الذي يليق بالاستثمار بالمحافظة ويعظم من قيمته، بحيث تتضمن مناطق صناعات تكميلية بجانب أنشطة التخزين والفرز والتعبئة، والأنشطة الأخرى المكملة والتي تتكامل مع أنشطة الميناء الجاف، وذلك بهدف تحقيق التكامل وتوفير ميزة نسبية وقيمة مضافة للمناطق الصناعية التي يتم إنشاء المنطقة اللوجستية أو الميناء الجاف بالقرب منها أو عليها.