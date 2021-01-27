شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لـ9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأن إجمالي ما تم إزالته خلال أسبوع بلغ (9) حالات تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية.

وقال "الجمل"، إنه تم إزالة فورية لحالتين تعدى ناحية شنشور مركز أشمون بمساحة (145م2) أي ما يعادل 20 سهم، وكذا إزالة فورية بمساحة (320م2) بحوض العفيفي بسبك الأحد مركز أشمون، هذا بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لحالتين تعدى بقرية بهواش مركز منوف بمساحة (167م2)، فضلا عن إزالة فورية بقرية شـنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة (5م2) وكذا إزالة ل(15م2) بناحية بركة السبع.

وأشار إلى أنه استمراراً لتنفيذ الإزالة للمخالفين فقد تم تنفيذ إزالة فورية ناحية سبك الضحاك طريق مناوهلة مركز الباجور بمساحة (10م2) وتم التنفيذ بمعرفة المخالف وكذا ازالة سور مخالف بارتفاع 4 متر وطول 26 متراً ناحية صفط جدام مركز تلا.

فيما أكد محافظ المنوفية على استمرار إزالة التعديات بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية وإزالة كافة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون.