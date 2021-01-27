شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب عملي لمكافحة تلوث بترولي بنهر النيل في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة اسوان، فعاليات التدريب العملى لمكافحة تلوث بترولى بنهر النيل «طيبة 6» والذى نفذه مركز مكافحة التلوث البترولى النهرى بأسوان التابع لها شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة «بتروسيف» بالتعاون مع الجهات المعنية .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هذا التدريب العملى يأتى متواكباً مع سياسة الدولة في تكثيف ومضاعفة الجهود من أجل حماية مجرى نهر النيل من كافة التعديات ومجابهة مختلف مصادر التلوث والحد من مخاطرها، مشيراً إلى أهمية هذه التدريبات العملية في نشر ورفع الوعى بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بجانب التوعية بالمخاطر وأساليب تجنبها حيث يعد ذلك خط الدفاع الرئيسى لمنع وقوع الحوادث مما يؤدى إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح محافظ أسوان بأن التدريب العملى (طيبة 6) تم تنفيذه بالمسطح المائى لنهر النيل بمنطقة الأعقاب شمال مدينة أسوان بمشاركة العديد من الجهات المختصة ومنها المركز الرئيسى لمكافحة التلوث النهرى بالغردقة ورأس غارب والتبين التابعين لشركة «بتروسيف»، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية، وعناصر وأفراد شرطة البيئة والمسطحات وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

وكشف المحافظ عن أن سيناريو التدريب العملى تضمن حدوث تسرب مواد بترولية إلى المسطح المائى وعلى الفور قامت الجهات المعنية بتوجيه أجهزتها ومعداتها وأطقهما الفنية للتعامل السريع مع الحادث للسيطرة وإحتواء تداعياته وإزالة كافة التلوثات بالمنطقة في أسرع وقت ممكن .