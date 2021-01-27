شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول وإعلان الجداول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مجلس جامعة بنها، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات واعضاء المجلس، استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتى من المقرر أن تبدأ في موعدها المحدد عقب انتهاء إجازة نصف العام.

واكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها، موجها بضرورة التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.