شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صقر قائمًا بأعمال رئيس هيئة الطاقة الذرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارا وزاريا برقم 6 لسنة 2021، بندب الدكتور خالد عبدالسميع حامد صقر، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية لشؤون التدريب والتعاون الدولي، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية.

يذكر أن الدكتور عاطف عبدالحميد، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، انتهت فترة رئاسته للهيئة في شهر نوفمبر الماضي.

وتأسست هيئة الطاقة الذرية المصرية EAEA، عام 1955، وتعمل على القيام بالأبحاث الوطنية والتطوير في مجال الأبحاث النووية السلمية.