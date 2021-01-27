شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 19 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، 19 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل 19 حالة شفاء و3 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 287 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1479 حالة، وعدد الوفيات 91 حالة على مستوى المحافظة، منذ بداية الجائحة.

وأشار شوكة، في بيان إلى حجز 7 حالات للعلاج بالمستشفيات و118 تحت العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بشمال سيناء، من زيادة عدد الإصابات، نتيجة التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية، مطالبًا المواطنين بضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وتعليمات الدولة حرصًا على سلامتهم.