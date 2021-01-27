شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدنة 55 يوماً.. فرحة في كنائس الإسكندرية بعودة العبادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عمت الفرحة كنائس وأقباط الاسكندرية، بعد قرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعودة العبادات الطقسية والقداسات الالهية، بدءاً من الأحد المقبل 31 يناير الجارى، بعد هدنة توقف دام 55 يوما بسبب تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث توقف القداسات تماما في 7 ديسمبر الماضى.

وقال القمص إبرام اميل، وكيل عام كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، أن جموع الاقباط والكنائس على مستوى الإسكندرية «فرحانين» بعودة العبادات في الكنائس، وإن كانت بـ«ربع السعة الاستيعابية فقط» للكنائس، تنفيذا للقرار البابوى، حيث تستقبل الكنائس المصلين مجدداً خلال صلوات القداس الإلهي، بدءاً من الأحد المقبل.

وأضاف «أميل»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن قرار عودة العبادات مشروط بـ8 ضوابط مشددة، تشمل احضار الكمامة واللفافة والمياة الخاصة بكل فرد، ومراعاة التباعد الاجتماعى مسافة الامان بين كل فرد والاخر، والالتزام بالمكان المخصص وعدم التحرك نهائيا أثناء القداس، وعدم خلع الكمامة نهائيا أثناء الصلاة، وعدم التقبيل أثناء التواجد في الكنيسة ويكتفى بالانحناء، ومغادرة الكنيسة مباشرة بعد انتهاء الصلاة، وعدم ترك أي مستلزمات عقب انتهاء الصلاة، وحظر التواجد في فناء المرقسية بعد القداس.

وأشار إلى أنه يتم تخصيص 13 قداساً الهياً كل أسبوع وجميعها بالحجز المسبق، حيث يقام قداسين يوم الاحد وقداس يوم الاثنين، وقداس يوم الثلاثاء و3 قداسات يوم الاربعاء، وقداس يوم الخميس و3 قداسات يوم الجمعة وقداسان يوم السبت، على ان يسمح لكل فرد بحضور قداس واحد كل اسبوعين لمنح الفرصة للغير.