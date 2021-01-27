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تنفيذ 775 حكما قضائيا في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم ، حملاتها لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 775 أحكام قضائية ما بين جنايات وحبس وغرامات، حيث تم تنفيذ 148 حكم بالحبس الجزئي و34 مستأنف و 434 غرامة و157 مخالفة متنوعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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