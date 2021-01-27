شكرا لقرائتكم خبر عن 18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس تستفيد بمبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن 18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، سوف تستفيد من مبادرة «حياة كريمة»، في تطويرفي كافة خدمات الحياة.

وتشمل المبادرة تطوير قرى «بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب».