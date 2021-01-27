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18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس تستفيد بمبادرة حياة كريمة

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن 18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، سوف تستفيد من مبادرة «حياة كريمة»، في تطويرفي كافة خدمات الحياة.

وتشمل المبادرة تطوير قرى «بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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