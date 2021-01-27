شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ارتفاع حجم تمويل مشروع «البتلو» إلى 3.3 مليار جنيه للنهوض بالثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الزراعة موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ50.5 مليون جنيه يستفيد منها 274 من صغار المربين والمزارعين.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هذا التمويل لشراء وتغذية 2557 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو، ويصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالي 3 مليار و300 مليون جنيه لحوالي 20 ألف مستفيد، ولتمويل حوالي 224 ألف رأس ماشية.

يأتي ذلك بينما كلف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء محلي أو مستورد، مع توفير كل أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

من ناحيته، قال د. طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن المشروع القومي للبتلو، يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى- أو أسعار اللحوم الحمراء.

وأضاف «سليمان»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن جملة ما تم إقراضه وتمويله للإستفادة من المشروع القومى للبتلو خلال العام الماضى (2020) يمثل حوالى 75% من جملة ما تم صرفه خلال الفترة من 2017- وحتى الآن وهذا يبين ما حققه المشروع من نجاحات نحو الهدف المرجو منه.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).