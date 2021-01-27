الداخلية: ضبط مرتكبي واقعي اختطاف طفل بالبحيرة ومساومة أهليته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بالبحيرة، ومساومة أهليته على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه.

تلقى قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم)، بقيام ثلاث أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باختطاف نجله (يبلغ من العمر 7 سنوات) أثناء تواجده بالشارع محل إقامته وتلقيه اتصال هاتفي من مجهول طلب منه مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراح نجله.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم – لأحدهم معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات ولدى استشعارهم بملاحقتهم أمنياً وتضييق الخناق عليهم اضطروا إلى إطلاق سراح الطفل المختطف بالقرب من محل إقامته، وفى وقت لاحق أمكن ضبط المتهمين .

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهما أنه نظراً لإقامته بذات الشارع محل إقامة المجنى عليه عقد العزم على اختطاف نجله ومساومته على مبلغ الفدية .

وفى سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أقروا بها، وتم بإرشادهم ضبط (السيارة - الهاتف المحمول المستخدمان في ارتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .