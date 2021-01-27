شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار رفع القمامة والمخلفات في مدينة الحسنة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة، عن استمرار أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات، وذلك بناء على توجيهات أسامة أحمد عفش، رئيس المركز والمدينة، وتحت إشراف إدارة شئون البيئة بالمجلس.

وقال بيان عن المجلس: "تم التوجه للعمل في قرية بغداد لرفع القمامة المتراكمة من الشوارع العمومية بالقرية بالكامل وبدفع لودر ومعدات المجلس تم إزالة جميع المخلفات من النفايات والأتربة والحجارة الصلبة بجميع مناطق تجمع القمامة".

أضاف البيان: "يأتي ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحفاظا على صحة وسلامة جميع المواطنين بالمركز والمدينة"، مشيرا إلى أنه جاري استكمال الأعمال للحصول على مدينة نظيفة بلا نفايات وبيئة صحية خالية من الأمراض.