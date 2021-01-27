شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات وقائية واحترازية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، عقب انتهاء إجازة منتصف العام مباشرة، مشيراً إلى إعلان جداول الامتحانات مع بداية شهر فبراير المقبل.

وأكد "قنصوة"، خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالفيديوكونفرانس، على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين قطاعات الجامعة خلال الفترة الحالية لنشر التوعية وطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المجتمع.

واستعرض الدكتور فهمى شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالى للصحة العامة، محاور خطة جامعة الإسكندرية للإجراءات الاحترازية ووضع آليات دخول الحرم الجامعى وممارسات النظافة العامة والتطهير ـ التهوية الجيدة، عمل تقارير دورية لحالات الاشتباه بالإصابة والمخالطين وعمل قاعدة بيانات وإحصائيات دورية مع تحفيز البحث العلمى فى هذا المجال وإصدار كتيب إرشادات لحماية العاملين من فيروس كورونا المستجد.

وأشار الى أن جامعة الإسكندرية تتميز بإدارة مؤسسية مما يتطلب وضع خطة تطويرية لكل قطاعات الجامعة والإدارات المختلفة لتصبح جامعة محوكمة- ذكية- مستدامة- ذات تنافسية عالمية مع الاهتمام بالبعد العربي والأفريقي والعمل على زيادة العلاقات مع الجامعات العربية والإفريقية.

وأكد على أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس FLDC، هو أحد الأعمدة الرئيسية للتطوير داخل الجامعة ولابد أن يكون له دور كبير ينعكس على أداء أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة، جاء ذلك خلال عرض الدكتور عبد العزيز عمارة المدير التنفيذى للمركز لنشاط المركز ومعدلات الأداء خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020.

وناقش المجلس مقترح تشكيل مجموعة عمل من شباب خريجى الجامعات لتنظيم حملة تسويقية واسعة داخلياً وخارجياً للمنتجات التراثية والحرفية وكلف رئيس الجامعة وكلاء كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والطفولة المبكرة للمشاركة بأفكار ومنتجات فى هذا الشأن.

واستعرض المجلس تقرير عن عمليات التطهير داخل مجمع العلوم الإنسانية وتشكيل فرق مجتمعية مشتركة بين عدد من الكليات كما استعرض المجلس تقرير عن الدورة التدريبية التى نظمتها كلية العلوم بعنوان "الإسعافات الأولية وكيفية العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا" بالتعاون مـع جمعية الهـلال الأحمـر المصـرى وكذلك تقرير مقترح " بيئة مشرقة .. النظافة أسلوب حياة" وكذلك عرض التقرير الخاص لورشة العمل الثالثة (IBRO - ARC) بالتعاون مع المنظمة الدولية لأبحاث الدماغ (IBRO) وجمعية علوم الأعصاب الأورومتوسطية والتقرير الخاص باللقاء التعريفي عن فرص التوظيف الذي نظمته وحدة متابعة الخريجين بالكلية.

وعرض الدكتور شريف رستم وكيل كلية الصيدلة البرنامج التدريبى ( تحسين وتطوير التعليم الصيدلى ومهنة الصيدلة الإكلينيكية فى مصر"، بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لصيادلة الأورام ESOP لتوعية وتدريب لطلاب درجة البكالوريوس فى الصيدلة من خلال عقد عدد من المحاضرات والندوات وورش العمل التفاعلية.

ووافق المجلس على إقامة دورة تدريبية للمهندسين والفنيين والإداريين بجامعة الإسكندرية ومفتشى السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة والشركات والهيئات تحت عنوان " برنامج مخاطر البناء والتشييد".

واستعرض المجلس تقريراً عن نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الآداب وزراعة سابا باشا، خطة وحدة التدريب بكلية التمريض.

وناقش المجلس عدد من المشروعات البحثية، تضمنت مشروع البحث المقدم من الدكتور محمد شلتوت الأستاذ بكلية العلوم بعنوان ( تبادل المعرفة فى الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية فى منطقة البحر المتوسط)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مشروع البحث المقدم من الدكتورة مروة عبد الوهاب الأستاذ المساعد بكلية العلوم بعنوان ( برنامج إدارة الموارد المستدامة وتحديات الصحراء )، ومشروع البحث المقدم من الدكتور هانى عياد الأستاذ بكلية الهندسة بعنوان ( التعليم والتدريب فى مجال البنية التحتية للمعلومات المكانية والعلوم الأرضية فى شمال افريقيا)، و مشروع البحث المقدم من الدكتور رانيا الديب الاستاذ بكلية الهندسة بعنوان ( استخدام أحبال وألياف الكتان المصرى فى تطبيقات تقنية ذات قيمة مضافة عالية).

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