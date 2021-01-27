«يوم حقلي» للتوعية بالطرق المثلى لتسميد وري محصول الشعير في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



نفذت الإدارة العامة للارشاد الزراعي، في مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسكندرية، برئاسة المهندسة تريزا سعد عطا الله، الأربعاء، يوم حقلي بزمام برج العرب للتوعية بالطرق المثلى لتسميد وري محصول الشعير.

وقالت «عطا الله»، إن اليوم الحقلي جرى تنظيمه ضمن فعاليات الحملة القومية للمحصول، حيث شارك فيه بإعطاء التوصيات والنصائح للمزارعين، كل من الدكتورة هبه جمعه من قسم بحوث الشعير، والمهندسة جهاد الشاذلى رئيس قسم المحاصيل الحقلية بالمديرية، والمهندس أنور شعيب رئيس قسم الإرشاد الزراعي، والمهندس رأفت محمد على أخصائي المحصول ببرج العرب، بالإضافة إلى عدد من المزارعين، وتم التوصية بأهم العمليات الزراعية من تسميد وري للحصول على حقول إرشادية مثلي.

وأشارت إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول الشعير في الاسكندرية للعام الجارى 2020/2021، بلغت 3200 فدان، فيما بلغ مساحة المنزرع بمحصول البرسيم 9488 فدان ومحصول الفول السودانى 4260 فدان وبنجر السكر 8718 فدان والقمح 74 ألف و702 فدان.

"يوم حقلي" للتوعية بالطرق المثلى لتسميد وري محصول الشعير فى الإسكندرية (صور)

"يوم حقلي" للتوعية بالطرق المثلى لتسميد وري محصول الشعير فى الإسكندرية (صور)

"يوم حقلي" للتوعية بالطرق المثلى لتسميد وري محصول الشعير فى الإسكندرية (صور)

"يوم حقلي" للتوعية بالطرق المثلى لتسميد وري محصول الشعير فى الإسكندرية (صور)