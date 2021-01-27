شكرا لقرائتكم خبر عن «شتي في مصر»..مبادرة لدعم قطاع السياحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على غنيم، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مبادرة «شتي في مصر» دعاية قوية جدا للسياحة المصرية في الداخل والخارج، لأنها دعاية موثرة للمواطن المصري والأجنبي، وبالتالي هي فرصة لتعرف المواطنين على معالم الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وغيرهما.

وأضاف على غنيم، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية «TeN»، إن المبادرة تعتبر دفعة قوية لعودة السياحة مرة أخرى، من أجل تعويض المنشآت السياحية للاستمرار بعد غلقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن الدولة المصرية تتبع الإجراءات الوقائية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية، منوها بأن أسعار الطيران اليوم أصبحت تدعم المواطن المصري للإقبال على هذه المبادرة.