شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «سائق» و«عامل» في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة أمام سجن المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سائق وعامل في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة أمام سجن المنيا العمومي .

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بتصادم سيارة رقم 7148 ن ص ر ملاكي بعمود إنارة بطريق الصعيد الزراعي السريع أمام سجن المنيا العمومي .

تسبب الحادث في إصابة كلا من طارق محمد على، 26 سنه، سائق، ومعتز محمد رشاد، 40 سنه، عامل، مقيمان بقرية ماقوسة بمركز المنيا .

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام وتحرر محضر بالواقعة.