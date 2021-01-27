شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «سائق» و«عامل» في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة أمام سجن المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب سائق وعامل في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة أمام سجن المنيا العمومي .
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بتصادم سيارة رقم 7148 ن ص ر ملاكي بعمود إنارة بطريق الصعيد الزراعي السريع أمام سجن المنيا العمومي .
تسبب الحادث في إصابة كلا من طارق محمد على، 26 سنه، سائق، ومعتز محمد رشاد، 40 سنه، عامل، مقيمان بقرية ماقوسة بمركز المنيا .
تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام وتحرر محضر بالواقعة.
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