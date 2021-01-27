شكرا لقرائتكم خبر عن «مهندسين الإسكندرية» تنظم يوم صحي لأعضاء النقابة وأسرهم بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، اليوم الأربعاء، عن تنظيم يوم صحي لأعضاء نقابة المهندسين وأسرهم بالمجان في نادى المهندسين سابا باشا، وذلك بعد غدا الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساء.

وقال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة حريصة على تقديم خدمات صحية مجانية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وتقديم خدمات طبية مميزة للمهندسين وأسرهم سواء من خلال إضافة خدمات طبية مجانية بكارنية النقابة فقط أو تقديم يوم صحي مجاني في تخصصات عديدة.

وأضاف«الكسار»، أن اليوم الصحي الذي يتم تنظيمه الجمعة المقبل سيكون في تخصصات العظام وقياس الضغط ومعدل السكر في الدم وذلك بالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، موضحاً أن الكشف الطبى سيكون وسط إجراءات وقائية احترازية واشتراط الدخول بالكمامات كما يتم توفير تعقيم للأيدي قبل دخول غرفة الكشف بالإضافة إلى الالتزام بالأدوار والتباعد الاجتماعي .