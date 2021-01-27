شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ مشروع القوافل الرياضية بالأحياء السكنية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، اليوم، في تنفيذ مشروع القوافل الرياضية في الأحياء السكنية بمدينة الخارجة.

وقال بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إن إدارة التنمية الرياضية بدأت في تنفيذ مشروع القوافل الرياضية عن شهر يناير الجارى، والذى يهدف الى تقديم الخدمة الرياضية للأحياء التى لا يتوافر بها خدمات رياضية سواء أندية أو مراكز شباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأضاف أن القوافل بدأت بمنطقة الشيخ صبيح بحى السبط البحرى بمدينة الخارجة، فتم إقامة مباريات إلى ماتش ومجموعة من الألعاب الصغيرة للمشاركين من أبناء الحى، وفى الختام تم توزيع جوائز للمشاركين بالقافلة.