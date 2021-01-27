شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تنظم معرضًا للموهوبين من أبناء الأزهر الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، على تنظيم كلية الفنون التطبيقية معرضاً للموهوبين من طلاب وأساتذة الأزهر الشريف وذلك بحضور نواب الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة، أن المعرض يأتي في إطار التعاون والمشاركة المجتمعية بين الجامعة ومنطقة بني سويف الأزهرية وسيتم الاستعانة بأساتذة الفنون التطبيقية لعمل مجموعة من الندوات وورش العمل في مجال الفنون دعما للنشاط الفني للموهوبين لأبناء الأزهر ببني سويف.