شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة بشوارع حي وسط الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ قطاع نظافة حي وسط بمدينة الأقصر، بقيادة أيمن حسين رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة بشوارع حي وسط، بتوجيهات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، برفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا بأول، حفاظا على المظهر العام.

واستهدفت الحملة رفع تجمعات القمامة والمخلفات المتراكمة من منطقة المساكن الشعبية والسجل العينى وخلف السوق الحضرى والسنطة وصلاح سالم والكورنيش ومعبد الكرنك والمطحن والمنشية والمحطة والزيات وكليوباترا والاستعلامات، وتم رفع اكثر من ٤٠٠ متر من الأتربة والمخلفات الصلبة.

شارك الحملة عمال وسائقين ومعدات الحى، ووجه رئيس الحي بتكثيف العمل على مدار اليوم وتكثيف حملات النظافة للعمل على تقديم أفضل الخدمات ،حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.