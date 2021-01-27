شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مركز تعليمي وتغريم صاحبه لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع مركز تعليمي بشارع السلام صيدناوى إمتداد شارع طلبة عويضة، وتم توقيع الغرامة المالية الفورية المقررة بقيمة ٤ آلاف جنيه على صاحبه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لمنع تجمعات الطلاب حفاظاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون، وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء، لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.