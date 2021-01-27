شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع نظم الخلايا الشمسية ينفذ 121 محطة طاقة شمسية في 15 محافظة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت لجنة تسيير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، المتصلة بالشبكة «Egypt-PV»، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من خلال تطبيق زووم برئاسة المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، لمناقشة تقدم سير العمل بالمشروع وما تم إنجازه.

حضر الاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي، من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والمدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، ووكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والقائم بأعمال مدير المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ونائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومدير مشروع نظم الخلايا الشمسية.

وأشار بيان صادر من ادارة المشروع، إلى أنه قام في الفترة السابقة بتنفيذ 121 محطة طاقة شمسية، في 15 محافظة بإجمالى قدرة مركبة 9.6 ميجاوات، وبإجمالى وفر في الطاقة 14.8 ميجا. و.س/ سنوياً، وتصل نسبة الخفض في نسبة ثانى أكسيد الكربون إلى 9.3 طن/ سنوياً، كما قام بتدريب 215 مهندس على تركيب وتشغيل وصيانة النظم الشمسية، كما تم قبول 50 شركة للإنضمام للقائمة الإسترشادية للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، والمؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تم عرض فوز المشروع بجائزة معهد الطاقة بلندن، كأفضل المشروعات عالمياً، في الحد من غازات الاحتباس الحرارى لعام 2020.