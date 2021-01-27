شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تستبعد قيرغستاني ونيجيري من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، استبعاد اثنين يحملان الجنسيتين القيرغستانية والنيجيرية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. وأصدرت وزارة الداخلية قرارين برقمي 2185 و2186 لسنة 2020، الأول تتضمن بابعاد خارج البلاد لاسباب تتعلق بالصالح العام المدعو فخر الدين زين الدين اولو قيرغستاني الجنسية مواليد 2001 والثانى استبعاد رساك اديكونل تيجاني نيجيري الجنسية من مواليد 1992.