شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: توفير تأمين اجتماعى ودعم للصيادين ضمن مبادرة "بر الأمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه وفقا للتوجيهات الرئاسية، تعمل الوزارة على تقديم تأمين اجتماعي ودعم نقدي للصيادين، لاسيما الصغار منهم، وذلك لإمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، وأيضا دعمهم بقروض متناهية الصغر من خلال منح قروض بفوائد ميسرة لآجال مختلفة بالتعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات مع صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، وذلك لشراء معداتهم من مراكب وقوارب للصيد وإقامة ورش لصناعة مستلزماتهم، وهذا في اطار مبادرة "بر الامان" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

واضافت القباج فى تصريحات صحفيه ، أنه لأول مرة سيتم توفير مراكب وشباك للصيادات النساء لدعمهن وتشجيعهن على العمل، كما أنه سيتم حصر فئة الصيادين ضمن العمالة غير المنتظمة، حيث تقوم الوزارة بتطوير صندوق لرعاية ودمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارىء والأزمات الاقتصادية وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة تتمثل فى وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة ، كما تم تقديم خدمات دعم نقدي لإجمالي عدد 1.3 مليون من العمالة غير المنتظمة التي تأثرت سلباً من جراء فيروس كورونا.