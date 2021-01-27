شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن بناء قدرات الجمعيات الأهلية بالقرى المستهدفة من "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم إنشاء مراكز تأهيل لتقديم الخدمات للأشخاص، من ذوى الإعاقة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما ستعمل الوزارة، على تأهيل وبناء قدرات الجمعيات الأهلية فى هذه القرى، من أجل التوسع فى الأنشطة والخدمات، بما سيساهم بشكل كبير تنفيذ الأنشطة للأسر بالقرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة"، حيث تنسق وزارة التضامن مع 13 وزارة وجهة حكومية، من أجل تنفيذ التدخلات الاجتماعية بالقرى.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى، بالعمل على توفير الخدمات، وأيضا التوسع فى إطلاق القوافل الطبية، وتقديم أوجه الرعاية لأبناء الأسر الأكثر احتياجا فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب أيضا تكثيف البرامج التوعوية مثل العنف ضد المرأة، ومخاطر الهجرة غير الشرعية كذلك الارتقاء بكافة الخدمات، وتأهيل منازل الاسر الفقيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد كتب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة، والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة، والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية.. سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنًيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد.