شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تعلن استمرار صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية للـتأمين الاجتماعي استمرار صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين من هذه العلاوات، حيث يتم الصرف بالتزامن مع صرف معاشات يناير بجداول منظمة وأنه جار الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وتستعد الهيئة العامة للتأمينات لصرف معاشات فبراير، اعتبارا من الأسبوع المقبل وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم صرف المعاشات، وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة ، حيث تم التنبيه على كافة المنافذ، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الصرف من تباعد اجتماعى، مع تذليل أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين .

وتتضمن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير، و 7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر .