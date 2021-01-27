شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تعرض خطط "حياة كريمة" على الأهالى لإشراك المواطنين فى المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية، أن خطط التنمية المتكاملة بالمراكز ضمن المشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم وضعها بشكل تشاركى من خلال التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، حيث بدأت المحافظات حالياً فى عرضها على المواطنين والتشاور معهم من خلال آليات تشاركية فعالة، لافتا إلى أن هناك تكليف للمحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين فى متابعة تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بمراكزهم .

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة فى المحافظات، حيث تتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية التى سيتم تنفيذها على التوازى وهى مشروعات الصرف الصحى، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد شبكات الغاز الطبيعى وشبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة، حيث سيتم الانتهاء من هذه المشروعات فى نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل.

وأضافت الوزارة، فى تقرير حديث لها عن المبادرة، أن الخطط التنموية تتضمن أيضاً توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطرى وخدمات التضامن الاجتماعى، وذلك بناء على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، حيث يجرى التنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التى تم إصدارها فى عام 2015، ويعد البرنامج الحالى أول تطبيق عملى على نطاق واسع لهذه المعايير، وهو ما يؤكد اعتماد المبادرة الرئاسية على منهج علمى فى التخطيط والتنفيذ، ويؤكد التكامل والبناء على الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة .