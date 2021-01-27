شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبلك" فى "جامعة المستقبل".. 10 عوامل وضعت الجامعة فى مصاف الجامعات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جامعة المستقبل من الجامعات الرائدة، والتى تحظى بمكانة مرموقة بين الجامعات الخاصة، وتحتل ترتيبا متقدما فى التصنيف العالمى للجامعات "QS" للمنطقة العربية لعام 2021، حيث تقدم الجامعة أبحاثا وخدمات تعليمية بمستوى عالمى وبأحدث الأنماط التعليمية المتطورة وفق خطط وبرامج متقنة، وبرعاية من الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، الذى يعمل على تعزيز التميز الأكاديمى وتطوير التعليم كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة لـ 2030.

وتتميز جامعة المستقبل بعدد من الخصائص والعوامل التى جعلتها فى مصاف الجامعات العالمية ولعل أبرزها:

1 توفر جامعة المستقبل نظام تعليمى قوى يساهم فى بناء شخصية مستنيرة ومبدعة، عبر خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة، ووفق أحدث أساليب التعليم فى العالم.

2 تتمتع جامعة المستقبل بسمعة أكاديمية ممتازة، ونجحت فى تقديم نموذج فريد فى التعليم "الهجين" الذى يجمع بين الدراسة وجها لوجه، والدراسة عن "بُعد" باستخدام وسائل إلكترونية تفاعلية، حيث تستخدم الجامعة أحدث الوسائل الذكية فى التعليم التفاعلى.

3 تضم أهم 6 كليات وكل كلية تعد مؤسسة مستقلة بذاتها لها ممتلكاتها ومعداتها، وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

4 تعمل جامعة المستقبل باستمرار على تطوير وسائل التعليم والبحث العلمى وتضع فى أولوياتها تزويد سوق العمل بكوادر مميزة ومؤهلة على التعامل والتعاطى مع التقنيات المتقدمة فى ظل ظروف التطور التى يشهدها المستقبل.

5 تميز البرامج الأكاديمية التى تقدمها الجامعة لطلابها فى كل المراحل، وأيضا مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، والتى تقوم على الابتكار ومعايير الجودة.

6 تضم جامعة المستقبل نخبة من أكفأ الأكاديميين من أساتذة وباحثين وأعضاء هيئة تدريس على المستوى المحلى والدولى.

7 نجاح جامعة المستقبل فى إبرام العديد من اتفاقيات التعاون الأكاديمى مع بعض أكثر الجامعات تميزًا فى العالم، وشملت الاتفاقيات على تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والاعتماد المتبادل للدرجات والتعليم المستمر وبرامج الشهادات سواء تم تدريسها فى الحرم الجامعى أو عن طريق التعلم عن بُعد.

8 وقعت الجامعة اتفاقيات مع جامعة سينسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة كوليدج كورك بأيرلندا، وجامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة كيس ويسترن ريزيرف بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة أوتارا ماليزيا، وجامعة سنترال لانكشاير (UCLan) وغيرها.

9 تساهم جامعة المستقبل بقوة فى دعم وإنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تنظيمها مؤتمرات وندوات منها مؤتمر "مصر فى عالم متغير" والذى حظى بحضور واسع وتناقلته جميع وسائل الاعلام.

10 تحرص جامعة المستقبل بشكل كبير على تفعيل دورها المجتمعى والخيرى من خلال مستشفى الأسنان بالجامعة والتى تقدم خدماتها بالمجان، وكذلك تقديم منح أكبر من النسبة التى يقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اضافة الى الأنشطة الخيرية الأخرى.