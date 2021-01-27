شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن توفير فرص عمل للأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة بـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنسق وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج، مع الشركاء والوزارات المعنية وبتوجيهات القيادة السياسية من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وحصر احتياجات القرى فى المناطق المستهدف، والعمل على تطويرها، وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والصحية وكافة احتياجات القرى، بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد كتب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة، والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية.. سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنًيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".

وستعمل وزارة التضامن الاجتماعى على التوسع فى تنفيذ برنامج فرصة بالقرى المستهدفة من أجل توفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، بجانب أيضا إطلاق القوافل الصحية ورعاية ذوى الإعاقة وتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، كما سيتم أيضا تكثيف برامج التوعية والتوسع فى فصول محو الأمية بالتعاون مع الجهات المعنية، وأيضا توفير كافة الخدمات لأهالي القرى المستهدفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.