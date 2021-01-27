شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعرض فيديو "الكورة أخلاق" لمحاربة ظاهرة التعصب الجماهيرى ببعض الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم عرض فيديو بعنوان " الكورة أخلاق" لمحاربة ظاهرة التعصب الجماهيرى لبعض الأندية المصرية، شارك فى الغناء طلاب المدارس.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم: أنه تم متابعة إنتاج الفيديو من قبل الدكتورة الهام ابراهيم رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، كما وافقت اللجنة الاستشارية لتطوير الأنشطة المعتمد محضرها من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين علي عرض الفيديو، موضحة أن الفيديو فكرة وإشراف عام دكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الادارة المركزية للانشطة الطلابية وانتاج دكتور هيثم فتح الباب عضو اللجنة الاستشارية لتطوير الانشطة ومن إخراج الفنان عاطف العجمي وإداء فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم وتم اهداء الكليب لوزارة الشباب والرياضة و بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

وتضمن الفيديو بعض لقطات مباراة منتخب مصر بمشاركة نجوم منتخب مصر على رأسهم محمد صلاح.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن قرابة 30 ألف طالب سجلوا إلكترونيا فى المشروع القومى لرفع اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس.

يهدف المشروع لأن يمارس الطالب الرياضة بصفة عامة وليس التنافس بينه وبين زملائه، بجانب تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية، واكتساب القوام الجيد والقضاء على السمنة، واستثمار وقت الفراغ فى نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع، والممارسة الذاتية والتى تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب فى جميع المراحل التعليمية، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية، وتوضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة.