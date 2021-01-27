شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تكثف لجانها البيطرية للاكتشاف المبكر لـ 6 أمراض للماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورعبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهيئة تكثف لجانها البيطرية استكمالاً لخطة الترصد النشط والاكتشاف المبكر للأمراض الوبائية الحيوانية، والتى تنفذ بزيارات لعدد 5000 قرية/ تابع بكافة محافظات الجمهورية، لرصد أمراض الحمى قلاعية – الجلد العقدى – طاعون المجتـرات الصغيرة – حمى الثلاث ايام – جدرى الاغنام – حمي الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس الهيئة، لـ"الخليج 365"، إن هناك لجان متابعة دورية من قبل الهيئة مع مديريات الطب البيطرى لرصد وتتبع اى من الامراض الوبائية للماشية، متابعا أنه يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض من هذه البؤر وتشمل التحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة وعلاج الحيوانات المصابة والتنبيه على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة وايضا القيام بحملات توعية وارشاد للمربين للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الابلاغ حال ظهور ايه اعراض لاشتباهات مرضية وتقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين.

كان السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كلف الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والإستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها.

وأهمية الاستجابة السريعة لاحتواء أي بؤرة مرضيه والتأكيد على تحصين وترقيم كافه الحيوانات التي لم تُحصن أثناء زروة وباء كورونا، وفي حال رصد أي بؤرة مرضيه يتم اتخاذ كافة الاجراءت الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم ، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض ، علاج الحيوانات المصابة وكذا التنبية على أصحاب الحيوانات المُصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أُخرى سليمة.