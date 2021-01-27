شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر 5.5 جنيه، والخيار 5 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام.
- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 17.5 جنيهاً والليمون 17 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات.
التفاح السكرى 25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 6 جنيهات.
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 24 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه
- البسلة 8 جنيهات.