شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر 5.5 جنيه، والخيار 5 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 17.5 جنيهاً والليمون 17 جنيها.

الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات.

التفاح السكرى 25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 24 جنيها.

‏- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه

- البسلة 8 جنيهات.

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