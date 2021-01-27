شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجلالة تنظم دورات تدريبية للإداريين وأعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت جامعة الجلالة الأهلية بالتنسيق مع مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس فى تدريب مجموعة من الإداريين بالجامعة بالتزامن مع أول فصل دراسة للطلاب بالجامعة فى العام الجامعى الجارى.

ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار بالجامعات الأهلية الجديدة، لتقديم أفضل مستوى خدمة ممكنة للطلاب، حتى تصبح من أهم المقاصد التعليمية المحلية والدولية وقد وضعت الوزارة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف، من أهم عناصره الاهتمام بتطوير وتدريب الكوادر العاملة فى هذه الجامعات، من الإداريين وأعضاء هيئة التدريس.

ويتم تدريب الإداريين وفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالى على المهارات المطلوبة للعمل اليومى داخل الجامعة، وقد تنوعت موضوعات التدريب لتشمل الذكاء العاطفى فى العمل، كيفية الإبداع وإتقان العمل ومراعاة الوقت.

كما قام معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس بعقد تدريب لمجموعة من الإداريين من جامعة الجلالة، وقد قام لفيف من السفراء بإلقاء الندوات المختلفة عن جميع المواضيع المتعلقة بالإتيكيت والبروتوكول؛ منهم الدكتورة مشيرة خطاب - وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة؛ السفيرة نهاد سيف اليزل؛ السفيرة سها الفار وأخيرا السفير قدرى عبد اللطيف؛ وقد تطرقت الندوات إلى موضوعات شتي؛ مثل فن الحديث والتواصل مع الآخر؛ كيفيه إقامة المؤتمرات والاجتماعات الرسمية.