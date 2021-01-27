إنقاذ شاب بلا مأوى يفترش الرصيف بالوايلى ونقله لأحد المستشفيات

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القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى التابع للوزارة بإنقاذ شاب ثلاثينى يفترش الرصيف بمنطقة الوايلى بمحافظة القاهرة، وعلى الفور توجه الفريق لمكان تواجد الشاب وأجرى دراسة حالة له وتبين أنه يدعى "محمد ك.د" ويبلغ من العمر 30 عاما وليس معه أى أوراق ثبوتية وأفاد بأن لديه عدد 2 من الاخوة وأبويه علي قيد الحياة وتركهم لخلافات عائلية.



ونسق فريق التدخل السريع مع مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لاستقبال الشاب بإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليه وإجراء تحليل فيروس كورونا، حيث تم استقباله بطوارئ مستشفى الصدر بالعباسية، ثم توجه الفريق لديوان قسم شرطة الوايلى وتم تحرير محضر إثبات حالة رقم 343 لسنة 2021 ادارى ،كما نسق الفريق مع مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" بالجيزة للاستقبال الشاب ليتلقى كل أوجه الرعاية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الانسانية وذلك على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528 . التضامن :إنقاذ شاب بلا مأوى يفترش الرصيف بالوايلي ونقله لأحد المستشفيات.