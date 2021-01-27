شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: هناك فرص لتحور كورونا ولا نعرف شئ عن انتقالة للحيوانات الآليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيفان هوتن، ممثلة منظمة الصحة العالمية : يوجد فرص لتحور فيروس كورونا ولذا يجب ارتداء الكمامة واتباع الاجراءات الوقائية منعا لانتشار العدوى.

وأضاف الدكتور إيفان هوتن، ممثلة منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن نوفي اللقاح الخاص بكورونا للبشر مبدئيا أما عن فكرة تطعيمات الحيوانات غير واردة حاليا ولا أعرف ما إذا كان الفيروس يستطيع التحور داخل الحيوانات الآليفة.

وأوضح أنه ستم حاليا استهداف تطعيم 20 % من سكان العالم والفئات الأولي بالتطعيمات مثل الاطباء وقال لا يمكن أن أعلق علي تحور فيروس كورونا داخل الحيوانات الآليفة .