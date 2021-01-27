شكرا لقرائتكم خبر عن #صورتك-وانت-صغير.. سفير السعودية بالقاهرة يكشف عن صورة له فى مرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السفير السعودى أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، عن صورة له من فترة طفولته، نشرها من خلال هاشتاج #صورتك-وانت-صغير، مسترجعا ذكريات هذه المرحلة العمرية المبكرة.



السفير أسامة نقلى طفلا

ونشر السفير، صورته عبر ستورى حسابه على انستجرام، حيث ظهر بالصورة التى التقطت بعدسات أبيض وأسود، مرتديا الزى السعودى المميز من العباية والعقبال الذى يزين الرأس، ولم يعلق على الصورة سوى بنشر الهاشتاج.





ومنذ عدة أيام، كان السفير أسامة نقلى، قد استعاد ذكريات فترة شبابه، حيث نشر السفير "نقلى" صورته التى تعود لـ 40 عاما على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" وعلق عليها قائلا: "سجل أول جواز دبلوماسى اقتنيته وكنت منتشياً به، قبل أن أدرك أن الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام.. أو كما قال نزار عبيد مدنى، هى رحلة بذل وعطاء، وجهد متواصل، وعمل دؤوب، وثقافة ممتدة ومتجددة كالنهر، وثراء واسع فى التجربة، ورصيد كبير من الخبرة العملية والعلمية".

ويعد السفير أسامة نقلى، من الدبلوماسيين السعوديين رفيعى المستوى، وعمل لفترة طويلة تحت قيادة وزير الخارجية الراحل سعود الفيصل-طيب الله ثراه- وله دور قوى فى دعم العلاقات السعودية المصرية على كافة الأصعدة.

انضم السفير "نقلى" للعمل فى وزارة الخارجية السعودية ملحقاً دبلوماسياً عام 1981م، وتمرس فى مختلف مجالات العمل الدبلوماسى من خلال عمله فى كل من وكالات الوزارة للعلاقات الاقتصادية الدولیة، السياسية، المنظمات الدولیة، القنصلیة. وذلك قبل أن ينضم إلى مكتب الوزير للشئون الإعلامية عام 1406هـ / 1986م. انتقل بعدها إلى سفارة المملكة فى واشنطن فى عام 1408 هـ / 1988م، نائباً لمدير المكتب الإعلامى بالسفارة، ثم مديراً للمكتب الإعلامي.

وبعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية فى العام 1997م، تم تعيينه مديراً لمكتب وزير الخارجية للشئون الإعلامية حتى العام 2018، حيث تم تعيينه أول وكيل لوزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية العامة بعد إنشائها.

خلال عمله فى وزارة الخارجية، شارك السفير أسامة نقلى فى العديد من الوفود الرسمية لوزیر الخارجیة فى الاجتماعات على المستویات الثنائیة والمتعددة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، والجامعة العربیة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز، واجتماعات الاتحاد الأوروبي، والاجتماعات الإقليمية والدولية منذ العام 1401هجرية.