شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 100 باكية بديلة لورش مساكن أطلس بالبساتين لتوسعة الدائرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت أجهزة حى البساتين برئاسة اللواء أحمد جودة، 100 باكية بشارع الخمسين بجوار الورش لنقل أصحاب باكيات مساكن اطلس وذلك لعمل نزلة من الطريق الدائرى، ضمن مشروع توسعة الدائرى، حيث تفقد رئيس حى البساتين المشروع لمتابعة الأعمال لنقل الورش.

وفى السياق تفقد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين العقارات والمصانع التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير ام سلطان والتنبيه على السكان بسرعة تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على تعويض نزع الملكية، بحضور لجنة من المحافظة ومكتب نائب محافظ القاهرة وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات.



وبدأت محافظة القاهرة في اخطار السكان بمحيط الطريق الدائرى بالمناطق التي تشهد أعمال توسعة، والتي تستلزم إزالة ، حيث بدأت رئاسة حى البساتين بالقاهرة، أعمال الحصر للعقارات المقرر إزالتها بالقرب من الطريق الدائرى، وذلك تمهيدا لتعويض أصحابها، بعد نزع ملكيتها، لصالح مشروع توسعة الدائرى حيث بلغت قيمة التعويضات للسكنى "الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه، الصالة 40 ألف جنيه، المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه".

كما سيتم تعويض المحال التجارى بالمتر، حيث بلغت التعويضات للتجارى والتي تشمل الورش والمخازن والمحلات 3 آلاف جنيه للمتر الواحد، وطالبت رئاسة الحي من المواطنين الذين سيتم تعويضهم، فتح حساب بنكي، وموافاتهم بصورة الفيزا ورقم الحساب، حتى يتنسى للحى تحويل إجمالى قيمة المستحقات بالتعويض المالي، وتحويل المال للبنك ومنح الأهالى فرصة لإخلاء العقار.































